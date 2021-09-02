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Денис Мацуев — о ничьей с Хорватией: «Уверен, что весной мы бы обыграли такую команду»

12:16
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матча Россия — Хорватия (0:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Отсутствие нападающих бросилось в глаза. С одной стороны, мы не проиграли, а с другой стороны, получается, что мы не выиграли ключевой матч за выход из группы. Очков для первого места может не хватить. Слабее хорватов мы никогда не видели. Их нужно было обыгрывать. Отсутствие пропущенных голов уменьшает разочарование, но нельзя сказать, что мы придумали что-то впереди. И Кипр, и Мальта, и словенцы играют по-другому сейчас. Уверен что мы бы обыграли такую Хорватию, если бы играли так, как весной. Когда мы выиграли у словенцев и у Мальты. Я всегда буду болеть за сборную. Желаю удачи тренерскому штабу», — сказал Мацуев «СЭ».

Также Мацуев удивился отсутствию нападающих в стартовом составе.

«Меня удивило отсутствие нападающих в первом тайме. Тактика без нападающих не укладывается в голове, точно так же, как и невыход Смолова. Он в хорошей форме и со своей резкостью мог принести пользу. За тот период времени, который был у Валерия Георгиевича, трудно что-то поставить. Какие-то выводы будем делать после отборочного цикла», — добавил Мацуев.

Россия и Хорватия после этого матча имеют по 7 очков. По дополнительным показателям хорваты опережают россиян и занимают первое место в группе H. 4 сентября сборная России на выезде сыграет против Кипра.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия 0
Хорватия 0
Матч завершен

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения 1
Словакия 1
Матч завершен

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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