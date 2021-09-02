Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матча Россия — Хорватия (0:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Отсутствие нападающих бросилось в глаза. С одной стороны, мы не проиграли, а с другой стороны, получается, что мы не выиграли ключевой матч за выход из группы. Очков для первого места может не хватить. Слабее хорватов мы никогда не видели. Их нужно было обыгрывать. Отсутствие пропущенных голов уменьшает разочарование, но нельзя сказать, что мы придумали что-то впереди. И Кипр, и Мальта, и словенцы играют по-другому сейчас. Уверен что мы бы обыграли такую Хорватию, если бы играли так, как весной. Когда мы выиграли у словенцев и у Мальты. Я всегда буду болеть за сборную. Желаю удачи тренерскому штабу», — сказал Мацуев «СЭ».

Также Мацуев удивился отсутствию нападающих в стартовом составе.

«Меня удивило отсутствие нападающих в первом тайме. Тактика без нападающих не укладывается в голове, точно так же, как и невыход Смолова. Он в хорошей форме и со своей резкостью мог принести пользу. За тот период времени, который был у Валерия Георгиевича, трудно что-то поставить. Какие-то выводы будем делать после отборочного цикла», — добавил Мацуев.

Россия и Хорватия после этого матча имеют по 7 очков. По дополнительным показателям хорваты опережают россиян и занимают первое место в группе H. 4 сентября сборная России на выезде сыграет против Кипра.