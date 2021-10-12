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Дивеев: «В раздевалке включили песню: «Валера, Валера». Тренер пел вместе с нами»

Дивеев рассказал, как сборная России отпраздновала победу над Словенией
12 октября, 00:25
Валерий Карпин. Фото Reuters
Валерий Карпин. Фото Reuters
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Защитник сборной России Игорь Дивеев рассказал, как команда отпраздновала победу в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении (2:1).

«В раздевалке включили песню: «Валера, Валера». Тренер пел вместе с нами. Сейчас все восстанавливаемся», — сказал Дивеев.

После гостевой победы над Словенией сборная России с 19 очками занимает первое место в группе H квалификации ЧМ-2022. В параллельном матче сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками в активе.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры