Дивеев: «В раздевалке включили песню: «Валера, Валера». Тренер пел вместе с нами»

Защитник сборной России Игорь Дивеев рассказал, как команда отпраздновала победу в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении (2:1).

«В раздевалке включили песню: «Валера, Валера». Тренер пел вместе с нами. Сейчас все восстанавливаемся», — сказал Дивеев.

После гостевой победы над Словенией сборная России с 19 очками занимает первое место в группе H квалификации ЧМ-2022. В параллельном матче сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками в активе.