Пашалич: «Хорватии не терпится показать, что она лучше России и попасть на чемпионате мира»

Полузащитник сборной Хорватии Марио Пашалич поделился ожиданиями от матча 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой России.

«Мне кажется, Россия начнет игру осторожно, потому что ей достаточно ничьей, — приводит слова Пашалича официальный сайт Хорватского футбольного союза. — Я не верю, что соперник будет обороняться всю игру, они попытаются играть вперед и создавать опасные моменты, но все зависит от нас. Главное — сохранять спокойствие и не нервничать. Мы не можем дождаться встречи, ожидаем зрелища и отличной атмосферы. Хорватии не терпится показать, что она лучше России и попасть на чемпионате мира».

Встреча между Хорватией и Россией состоится 14 ноября в Сплите. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

После девяти туров отборочного турнира сборная России набрала 22 очка и занимает первое место в турнирной таблице группе А. Хорватия с 19 очками идет на второй позиции. Таким образом, подопечным Валерия Карпина будет достаточно ничьей для прямого попадания на чемпионат мира.