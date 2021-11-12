Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

«Передайте Федуну, что я до сих пор жду свой «Мерседес». Экс-футболист сборной Хорватии о голе Англии

Экс-игрок сборной Хорватии Петрич заявил, что ждет подарок от Федуна за гол Англии
14:57
Младен Петрич. Фото Борис Тосунян, «СЭ»
Младен Петрич. Фото Борис Тосунян, «СЭ»
Теги:

Бывший нападающий сборной Хорватии Младен Петрич рассказал, как российские футболисты просили победить национальную команду Англии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2008 года.

«Перед игрой из россиян мне никто не писал, — приводит слова Петрича «Чемпионат». — Сообщения от своих одноклубников получали Ивица Олич и Стипе Плетикоса. Русские футболисты писали им: «Удачи вам! Отдайте все силы, сделайте это для нас».

Также он вспомнил об обещании владельца «Спартака» Леонида Федуна перед матчем отборочного цикла чемпионата Европы — 2008 с национальной командой Англии.

«Я услышал об обещании Федуна уже через несколько недель после игры. Насколько помню, речь шла о том, что он подарит машины Плетикосе и тем, кто забил мячи. Это было забавно. «Передайте Федуну, что я до сих пор жду свой «Мерседес».

Напомним, что Хорватия победила Англию со счетом 3:2. Петрич стал автором победного гола.

14 ноября Россия сыграет с Хорватией и Россией в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча состоится в Сплите. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/article-4511107-horvatiya-rossiya-intervyu-s-mladenom-petrichem-o-fedune-vyhode-rossii-na-evro-2008-matche-s-angliej-v-2007-godu.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
«Нужно не загоняться и понимать — всем не угодишь». У России новая звезда в танцах на льду
Умер академик РАН и почетный директор НМИЦ кардиологии Чазов
2
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры