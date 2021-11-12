«Передайте Федуну, что я до сих пор жду свой «Мерседес». Экс-футболист сборной Хорватии о голе Англии

Бывший нападающий сборной Хорватии Младен Петрич рассказал, как российские футболисты просили победить национальную команду Англии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2008 года.

«Перед игрой из россиян мне никто не писал, — приводит слова Петрича «Чемпионат». — Сообщения от своих одноклубников получали Ивица Олич и Стипе Плетикоса. Русские футболисты писали им: «Удачи вам! Отдайте все силы, сделайте это для нас».

Также он вспомнил об обещании владельца «Спартака» Леонида Федуна перед матчем отборочного цикла чемпионата Европы — 2008 с национальной командой Англии.

«Я услышал об обещании Федуна уже через несколько недель после игры. Насколько помню, речь шла о том, что он подарит машины Плетикосе и тем, кто забил мячи. Это было забавно. «Передайте Федуну, что я до сих пор жду свой «Мерседес».

Напомним, что Хорватия победила Англию со счетом 3:2. Петрич стал автором победного гола.

14 ноября Россия сыграет с Хорватией и Россией в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча состоится в Сплите. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.