«Передайте Федуну, что я до сих пор жду свой «Мерседес». Экс-футболист сборной Хорватии о голе Англии
Бывший нападающий сборной Хорватии Младен Петрич рассказал, как российские футболисты просили победить национальную команду Англии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2008 года.
«Перед игрой из россиян мне никто не писал, — приводит слова Петрича «Чемпионат». — Сообщения от своих одноклубников получали Ивица Олич и Стипе Плетикоса. Русские футболисты писали им: «Удачи вам! Отдайте все силы, сделайте это для нас».
Также он вспомнил об обещании владельца «Спартака» Леонида Федуна перед матчем отборочного цикла чемпионата Европы — 2008 с национальной командой Англии.
«Я услышал об обещании Федуна уже через несколько недель после игры. Насколько помню, речь шла о том, что он подарит машины Плетикосе и тем, кто забил мячи. Это было забавно. «Передайте Федуну, что я до сих пор жду свой «Мерседес».
Напомним, что Хорватия победила Англию со счетом 3:2. Петрич стал автором победного гола.
14 ноября Россия сыграет с Хорватией и Россией в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча состоится в Сплите. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/article-4511107-horvatiya-rossiya-intervyu-s-mladenom-petrichem-o-fedune-vyhode-rossii-na-evro-2008-matche-s-angliej-v-2007-godu.html
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