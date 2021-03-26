Саутгейт остался доволен результатом сборной Англии в матче против Сан-Марино

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о результате сборной Англии в матче против Сан-Марино в отборе ЧМ-2022 (5:0).

«Мы сыграли так хорошо, как могли. Я очень доволен нашим прессингом при потерях мяча. Это подчеркнуло настрой команды в течение всей игры. Конечно, этого соперника мы должны побеждать, но ребята отлично справились со своей задачей.

Многие игроки хорошо проявили себя. Было бы сложно выбрать кого-то одного. Полузащитники очень хорошо двигали мяч. Я очень доволен Филлипсом. Он хорошо обращался с мячом, его атлетизм приносил пользу на поле.

Маунт в первом тайме был великолепен и задал тон игре. Было приятно видеть, что Лингард снова наслаждается футболом. Было много хорошего», – приводит слова BBC Саутгейт.

25 марта в матче 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Англии дома разгромила Сан-Марино со счетом 5:0. 28 марта англичане сыграют в гостях с Албанией, 31 марта проведут домашний матч с Польшей.