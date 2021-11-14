Украинский комментатор эмоционально отреагировал на автогол Кудряшова в матче с Хорватией
Комментатор украинского канала «Футбол 3» с эмоциями отреагировал на автогол Федора Кудряшова в матче отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия (1:0). Видео опубликовано в социальных сетях.
«Мяч в сетке ворот! Хорватия забивает! Забивает Федор Кудряшов! Брависсимо!» — сказал он после гола.
Это гол на 81-й минуте оказался решающим в матче. Россия заняла второе место и сыграет в стыковых матчах. Хорватия вышла на чемпионат мира напрямую.
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