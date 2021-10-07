Ондрей Дуда: «Словакия должна выиграть в России, перед тем как думать о матче с Хорватией»

Полузащитник сборной Словакии Ондрей Дуда поделился ожиданиями от матча с Россией в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Хотим набрать максимальное количество очков, чтобы выйти в турнир, — сказал Дуда. — Мы должны выиграть в России, прежде чем думать об игре с Хорватией. Мы дважды обыгрывали сборную России, хотя нет смысла говорить об этих играх. У соперника совсем другой состав, другие реалии. Но мы бы с удовольствием снова одержали победу 2:1, как в марте в квалификации к чемпионату мира.

Чтобы победить, надо сыграть так, как мы сыграли во время последнего сбора в сентябре. И в том же стиле, как мы играли тяжелый матч с Россией дома, который мы выиграли. Нам немного не повезло с Хорватией, но если будем играть с тем же уровнем настроя, то удача нам поможет снова, как и в марте, победить Россию».

Матч Россия — Словакия состоится 8 октября. Начало в 21.45 по московскому времени.