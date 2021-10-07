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Кабо-Верде, ДР Конго и Бенин одержали победы в отборочном турнире ЧМ-2022

18:08

Кабо-Верде, ДР Конго и Бенин одержали победы в отборочном турнире ЧМ-2022.

Состоялись матчи второго раунда отборочного турнира ЧМ-2022 в Африке.

Либерия уступила Кабо-Верде (1:2). Сборная ДР Конго победила Мадагаскар (2:0). Танзания уступила Бенину (0:1).

ЧМ-2022. Отборочный турнир. Африка

2-й раунд. Группа С

Либерия — Кабо-Верде — 1:2 (1:0)

Группа J

ДР Конго — Мадагаскар — 2:0 (1:0)

Танзания — Бенин — 0:1 (0:0)

7 октября.

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Евгений Петров все материалы автора
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