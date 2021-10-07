Кабо-Верде, ДР Конго и Бенин одержали победы в отборочном турнире ЧМ-2022
18:08
Кабо-Верде, ДР Конго и Бенин одержали победы в отборочном турнире ЧМ-2022.
Состоялись матчи второго раунда отборочного турнира ЧМ-2022 в Африке.
Либерия уступила Кабо-Верде (1:2). Сборная ДР Конго победила Мадагаскар (2:0). Танзания уступила Бенину (0:1).
ЧМ-2022. Отборочный турнир. Африка
2-й раунд. Группа С
Либерия — Кабо-Верде — 1:2 (1:0)
Группа J
ДР Конго — Мадагаскар — 2:0 (1:0)
Танзания — Бенин — 0:1 (0:0)
7 октября.
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