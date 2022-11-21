Журова: «Когда выбирали Катар, ФИФА и остальные люди прекрасно понимали, что алкоголя не будет на этом ЧМ»

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на решение организаторов чемпионата мира-2022 по футболу и властей Катара запретить продажу пива на всех стадионах, где будут проходить матчи турнира.

«Когда выбирали Катар, ФИФА и остальные люди прекрасно понимали, что алкоголя не будет на этом чемпионате мира. Вы не сможете переделать многовековые традиции людей. Для них это как отказаться от своей культуры или религии. Лучше им тогда не проводить чемпионат мира, но такого вопроса не стояло вначале. Все обсуждения начали появляться позже, потому что думали, что смогут продавить. Но вы же все прекрасно понимали. Просто тогда не давайте права таким странам, чтобы потом не возникало скандалов. Или вы специально дождались момента, чтобы теперь обсуждали не футбол, а это. Думаю, будет еще много историй на этом чемпионате мира, но сейчас бесполезно что-то говорить, потому что соревнования начались. Всем придется выполнять правила или смотреть по телевизору тогда», — сказала Журова «СЭ».

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.