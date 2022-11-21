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Журова: «Когда выбирали Катар, ФИФА и остальные люди прекрасно понимали, что алкоголя не будет на этом ЧМ»

Журова отреагировала на решение организаторов ЧМ-2022 и властей Катара запретить продажу пива на стадионах
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на решение организаторов чемпионата мира-2022 по футболу и властей Катара запретить продажу пива на всех стадионах, где будут проходить матчи турнира.

«Когда выбирали Катар, ФИФА и остальные люди прекрасно понимали, что алкоголя не будет на этом чемпионате мира. Вы не сможете переделать многовековые традиции людей. Для них это как отказаться от своей культуры или религии. Лучше им тогда не проводить чемпионат мира, но такого вопроса не стояло вначале. Все обсуждения начали появляться позже, потому что думали, что смогут продавить. Но вы же все прекрасно понимали. Просто тогда не давайте права таким странам, чтобы потом не возникало скандалов. Или вы специально дождались момента, чтобы теперь обсуждали не футбол, а это. Думаю, будет еще много историй на этом чемпионате мира, но сейчас бесполезно что-то говорить, потому что соревнования начались. Всем придется выполнять правила или смотреть по телевизору тогда», — сказала Журова «СЭ».

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Чемпионат мира по футболу 2022
Светлана Журова
7
0
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