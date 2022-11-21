ФИФА вправе запрещать радужные повязки капитанов. Есть специальный регламент

У Международной федерации футбола (ФИФА) есть право выдвигать свои требования, касающиеся формы игроков и, в частности, повязок капитанов. Существует соответствующий документ, который обязаны соблюдать все ассоциации, входящие в ФИФА. Он регламентирует экипировку футболистов.

В пункте 13.8.1 говорится, что в финальных турнирах соревнований, проводимых ФИФА, капитан каждой команды обязан носить капитанскую повязку, предоставленную ФИФА. По всей видимости, это станет или уже стало одним из главных аргументов в разрешении спора с теми сборными, чьи капитаны намеревались выйти на поле с радужными повязками.

Кроме того, такие действия можно было бы трактовать как провокационные. За них ассоциации можно было бы подвергнуть штрафам.