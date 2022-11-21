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Сегодня, 14:13

Деклан Райс уверен, что сборная Англии может победить на ЧМ-2022

Алина Савинова
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Полузащитник сборной Англии Деклан Райс оценил шансы своей команды стать победителем чемпионата мира в Катаре.

«Мы на сто процентов можем победить. У нас отличная команда, состоящая из опытных и молодых игроков. Мы сделаем все, что в наших силах, и это все, о чем мы можем просить», — приводит OK! слова Райса.

В групповом раунде чемпионата мира-2022 сборная Англии сыграет против Ирана, США и Уэльса. 21 ноября команда Гарета Саутгейта встретится с Ираном. Начало игры — в 16.00 по московскому времени.

Источник: https://www.ok.co.uk/celebrity-news/declan-rice-predicts-england-one-28525289

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Чемпионат мира по футболу
1
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