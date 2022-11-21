Деклан Райс уверен, что сборная Англии может победить на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс оценил шансы своей команды стать победителем чемпионата мира в Катаре.

«Мы на сто процентов можем победить. У нас отличная команда, состоящая из опытных и молодых игроков. Мы сделаем все, что в наших силах, и это все, о чем мы можем просить», — приводит OK! слова Райса.

В групповом раунде чемпионата мира-2022 сборная Англии сыграет против Ирана, США и Уэльса. 21 ноября команда Гарета Саутгейта встретится с Ираном. Начало игры — в 16.00 по московскому времени.