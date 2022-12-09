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Сегодня, 13:47

Семин заявил, что на ЧМ-2022 любая команда может удивить

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин поделился мнением о предстоящем матчt 1/4 финала ЧМ-2022 между Хорватией и Бразилией.

«Не думаю, что в матче Хорватия — Бразилия мы увидим такую же сенсацию, как в игре Испании против Марокко. Все-таки Бразилия — главный претендент на чемпионство. Но на чемпионате мира может произойти что угодно, так что исключать ничего нельзя. Здесь любая команда может удивить», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

9 декабря сборная Бразилии встретится с Хорватией в рамках 1/4 финала чемпионата мира в Катаре. Начало — в 18:00 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-braziliya-glavny-j-pretendent-na-chempionstvo-no-proizojti-mozhet-chto-ugodno/
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Сборная Бразилии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Юрий Семин
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