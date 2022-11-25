Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 20:56

ЧМ-2022, турнирная таблица группы A: Нидерланды и Эквадор сыграли вничью, Катар досрочно вылетел с турнира

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Нидерланды — Эквадор.
Фото Global Look Press

Состоялись матчи 2-го тура чемпионата мира-2022 в группе А.

Нидерланды сыграли вничью с Эквадором (1:1), а Сенегал победил Катар (3:1). Катар лишился шансов на выход в плей-офф домашнего чемпионата мира.

Группа A

И

В

Н

П

М

О

1. Нидерланды

2

1

1

0

3-1

4

2. Эквадор

2

1

1

0

3-1

4

3. Сенегал

2

1

0

1

3-3

3

4. Катар

2

0

0

2

1-5

0

Следующие матчи: 29 ноября Нидерланды — Катар (18:00), Эквадор — Сенегал (18:00).

Чемпионат мира по футболу
Сборная Катара по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Сенегала по футболу
Сборная Эквадора по футболу
0
Читайте также
Супербой Бузовой и Загитовой может пройти уже весной. Еще недавно фигуристка робела при виде соперницы
World Athletics хочет дисквалифицировать Кению из-за допинговых скандалов. Это сильно изменит этот вид спорта
Путин ответил опасающейся мобилизации младшего сына женщине
Захарова ответила на слова жены Зеленского о готовности украинцев терпеть лишения
Раненый российский военный покончил с собой во избежание плена ВСУ
Что происходит с историческими объектами в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Главный тренер сборной Сенегала Сиссе — о матче с Катаром: «Это коллективная победа»
Катар стал второй страной-хозяйкой ЧМ, которая не смогла выйти в плей-офф
Нидерланды нанесли два удара по воротам Эквадора — это самый низкий показатель среди европейских стран
ЧМ-2022: расписание и результаты игрового дня 25 ноября
ЧМ-2022: Англия против США, Катар — без плей-офф. Онлайн-трансляция 25 ноября
Могут ли Нидерланды не попасть в плей-офф? Расклады ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нидерланды — Эквадор: лучший бомбардир ЧМ-2022 Валенсия получил травму. Эквадорца унесли на носилках

Нидерланды и Эквадор сыграли вничью в матче ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости