ЧМ-2022, турнирная таблица группы A: Нидерланды и Эквадор сыграли вничью, Катар досрочно вылетел с турнира
Состоялись матчи 2-го тура чемпионата мира-2022 в группе А.
Нидерланды сыграли вничью с Эквадором (1:1), а Сенегал победил Катар (3:1). Катар лишился шансов на выход в плей-офф домашнего чемпионата мира.
|
Группа A
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Нидерланды
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3-1
|
4
|
2. Эквадор
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3-1
|
4
|
3. Сенегал
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3-3
|
3
|
4. Катар
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1-5
|
0
Следующие матчи: 29 ноября Нидерланды — Катар (18:00), Эквадор — Сенегал (18:00).
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