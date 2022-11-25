ЧМ-2022, турнирная таблица группы A: Нидерланды и Эквадор сыграли вничью, Катар досрочно вылетел с турнира

Состоялись матчи 2-го тура чемпионата мира-2022 в группе А.

Нидерланды сыграли вничью с Эквадором (1:1), а Сенегал победил Катар (3:1). Катар лишился шансов на выход в плей-офф домашнего чемпионата мира.

Группа A И В Н П М О 1. Нидерланды 2 1 1 0 3-1 4 2. Эквадор 2 1 1 0 3-1 4 3. Сенегал 2 1 0 1 3-3 3 4. Катар 2 0 0 2 1-5 0

Следующие матчи: 29 ноября Нидерланды — Катар (18:00), Эквадор — Сенегал (18:00).