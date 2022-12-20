Несколько миллионов человек вышли на улицы Буэнос-Айреса на парад в честь победы сборной Аргентины на ЧМ

От 3 до 4 миллионов человек вышли на улицы Буэнос-Айреса в ожидании кортежа с игроками сборной Аргентины, вернувшейся в страну после победы на чемпионате мира в Катаре, сообщает TyC Sports.

Из-за такого скопления людей, которые полностью перекрыли некоторые трассы, власти пока не уверены, как будет проложен маршрут кортежа.

Изначально планировалось, что сборная проедет рядом с главным символом столицы Аргентины — Обелиском.

18 декабря сборная Аргентины в финале чемпионата мира-2022 обыграла команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти) и в третий раз завоевала трофей.

В честь этого события президент страны Альберто Фернандес подписал указ об объявлении 20 декабря выходным днем.