Малафеев: «Мартинес на ЧМ-2022 впечатлил хладнокровностью, а Льорис выступил на своем уровне»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев сравнил голкиперов финалистов ЧМ-2022 Уго Льориса и Эмилиано Мартинеса.

Аргентина в третий раз в истории стала чемпионом мира, победив Францию (3:3, 4:2 по пенальти) в финале мундиаля.

«Ничего не могу сказать про игру Уго Льориса на чемпионате мира, потому что он в целом выступил на своем уровне. А вот Мартинес впечатлил своей хладнокровностью и стремлением сыграть в каждом эпизоде до конца. Стоит отметить те сейвы, которые оба вратаря сотворили на последних минутах овертайма в финале. Они стали украшениями этой безумной игры», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».

На ЧМ-2022 Мартинес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Он принял участие во всех семи матчах команды на турнире, пропустил 8 голов и трижды отыграл на ноль. Он был признан лучшим вратарем чемпионата мира в Катаре.

Льорис провел за сборную Франции на ЧМ-2022 шесть матчей, пропустил семь голов и один раз отыграл на ноль.