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Роналду — о выходе Португалии в 1/4 финала ЧМ-2022: «Поздравляю нашу сборную. Мечта жива! Вперед, Португалия!»

Иван Шитик
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал выход команды в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре.

«Удивительный вечер для Португалии, с историческим результатом.

Роскошная игра сборной, которая полна талантов и молодости. Поздравляю нашу сборную. Мечта жива! До самого конца! Вперед, Португалия!» - написал Роналду в социальных сетях.

37-летний форвард начал матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1) на скамейке запасных и появился поле, только выйдя на замену.

После окончания матча он не остался праздновать победу с партнерами, а почти сразу ушел в подтрибунное помещение.

7 декабря Криштиану Роналду пропустил тренировку с запасными игроками национальной команды. Футболист настоял на том, чтобы присоединиться к занятиям в тренажерном зале с основным составом.

В четвертьфинале мирового первенства Португалия сыграет с командой Марокко. Матч пройдет 10 декабря.

Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
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