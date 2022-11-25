Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 08:50

Каррагер: «Эта сборная Англии лучше «золотого поколения»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер считает, что нынеший состав национальной команды лучше, чем тот, в котором он выступал.

«Эта сборная Англии добилась гораздо большего, нежели любая другая, в которую вызывался я. Когда мы говорим о «золотом поколении», мы думаем о них как о группе индивидуально сильных игроков, но футбол — это командная игра, и там нам никогда не удавалось стать отличной командой. Мы были отличной группой отдельных игроков, которые на клубном уровне проявляли себя гораздо лучше, нежели на международном уровне. Многим же из нынешних парней удается перенести свою клубную форму из премьер-лиги на международный уровень. Если нас называли «золотым поколением», то эта команда заслуживает называться похожим образом», — заявил бывший защитник в эфире Sky Sports.

«Золотое поколение», в котором выступал Каррагер, обладала такими игроками как Рио Фердинанд, Джон Терри, Стивен Джеррард и Фрэнк Лэмпард, но ничего не добилось на международном уровне.

При Гарете Саутгейте англичане достигли полуфинала ЧМ-2018 и финала Евро-2020, поэтому бывший защитник ставит нынешнюю сборную выше.

Каррагер выступал за национальную сборную Англии с 1999 по 2010 год.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и закончится 18 декабря. В своем первом матче группового этапа ЧМ-2022 сборная «трех львов» выиграла Иран (6:2). Следующая встреча англичан на мировом первенстве состоится сегодня, 25 ноября, в 22.00 по московскому времени. Команда встретится со сборной США.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
Джейми Каррагер
0
Читайте также
Неймар получил травму в матче с Сербией. Он плакал и хромал по пути в раздевалку
Швейцария победила Камерун в матче чемпионата мира в Катаре
Песков анонсировал встречу Путина с матерями военнослужащих
В КНР расценили встречу Макрона с предпринимателями как сигнал для США
Жителя Бронкса застрелили в День Благодарения
Как добраться из Иркутска на Байкал
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Роналду достал из шорт энергетическую добавку во время матча против Ганы
Смогут ли англичане впервые обыграть США на ЧМ и кого опасаться Бэйлу. Главные интриги дня
Капитан сборной Сербии Тадич высоко оценил сборную Бразилии
ЧМ-2022: расписание и результаты игрового дня 25 ноября
Ришарлисон о голе ножницами в ворота Сербии: «Хочу забивать еще»
Неймар: «Первый шаг сделан... 6 осталось»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Португалии впервые с 2006 года победила в стартовом матче ЧМ

Роналду достал из шорт энергетическую добавку во время матча против Ганы
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости