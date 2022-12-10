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Сегодня, 01:55

Месси недоволен судейством в матче 1/4 финала с Нидерландами

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси раскритиковал работу главного арбитра в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с Нидерландами (2:2, 4:3 по пенальти).

Встречу судил испанец Антонио Мигель Матеу Лаос, который показал 15 желтых карточек, установив рекорд чемпионатов мира.

«Гнева много, думаю, все не должно было заканчиваться так. Я не хочу говорить о судье. Не получается быть честным, тебя потом наказывают за это. Нам было страшно во время игры, потому что мы знали, кто это такой. ФИФА должна пересмотреть ситуацию. Нельзя ставить судью, который не соответствует уровню. На поле есть много деталей, по которым ты понимаешь, что тебя хотят поставить в тупик», — приводит слова Месси TyC Sports.

В полуфинале чемпионата мира-2022 в Катаре Аргентина сыграет с Хорватией. Матч пройдет 13 декабря.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: TyC Sports

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды 5
Аргентина 6
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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