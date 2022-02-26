Мостовой отреагировал на отказ Польши играть стыковой матч против России

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Польши отказаться от стыкового матча со сборной России.

«Пару дней назад мы уже слышали об этой информации. Я не верил во все это. Все решения в этих ситуациях принимают УЕФА и ФИФА. Как они скажут, так и будет. Пример тому решение по финалу ЛЧ. Они сказали, все сделали, а мы тут не можем на что-то повлиять. Мы все говорим, что спорт давно уже ушел на рельсы политические. К сожалению, мы не можем ни на что повлиять. Как скажут, так и будет. Каждый день нам приходят какие-то новости. Вообще не понятно, что будет», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что сборная Польши отказывается проводить стыковой матч против России.

24 марта сборная России должна сыграть с Польшей в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в полуфинале стыкового турнира ЧМ-2022. Победитель этой пары сыграет с сильнейшим из дуэта Швеция — Чехия.