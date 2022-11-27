Мостовой о матче Испания — Германия на ЧМ-2022: «Для немцев поражение будет катастрофой»

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной Испании против Германии в рамках 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022.

«Разгромной победы не будет, такое случается редко. На примере Англии мы уже увидели это: первый матч выиграли с крупным счетом, а потом не смогли обыграть США. Для немцев поражение будет катастрофой. Если проиграют, то могут собирать чемоданы. Испания ошеломила первым результатом. По игре испанцы смотрятся здорово, но мало верится в крупную победу. Но испанцы должны выиграть», — сказал Мостовой «СЭ».

Матч Испания — Германия пройдет 27 ноября на стадионе «Аль-Байт» (Эль-Хаур, Катар). Начало — в 22:00 по московскому времени.

В случае поражения Германия может лишиться шансов на выход в плей-офф чемпионата мира-2022.