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Сегодня, 14:18

Александр Стрепетов: «Матч Испании и Германии на ЧМ-2022 — это фактически плей-офф»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный эксперт Александр Стрепетов поделился ожиданиями от матча группового этапа чемпионата мира-2022, в котором встретятся сборные Испании и Германии.

«Для Германии матч против испанцев — красная линия, игра уже не группового этапа, а фактически плей-офф. Ведь в случае неудачи — собирай чемоданы и домой. Для Испании игра тоже многое решает, они могут конкурентов со своего пути просто снести. Но для немцев — настоящий последний бой, в котором их устроит только победа, ну или ничья при определенных раскладах. Это будет захватывающая игра!», — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Испании играет в группе E с Германией, Коста-Рикой и Японией. В первом матче Немцы сенсационно проиграли японцам (1:2). Испанцы в свою очередь разгромили сборную Коста-Рики (7:0). В случае поражения команда Ханса Флика может потерять все шансы на выход в плей-офф.

Матч Испания — Германия пройдет сегодня, 27 ноября, начало — 22.00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-dlya-germanii-match-s-ispantsami-fakticheski-uzhe-plej-off/

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П1

28%

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ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
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П1

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2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

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16%

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Аргентина 2
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29%

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ТБ 2.5

27%

2.32
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
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