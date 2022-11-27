Колыванов раскритиковал тех, кто считает сборную России хуже Саудовской Аравии
Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов рассказал, что думает о поражении сборной Аргентины от Саудовской Аравии (2:0) в матче первого тура групповой стадии ЧМ-2022.
«Давайте детский сад не разводить. Саудовская Аравия хороша? Их Аргентина возила. Ну забили они два гола. Что дальше то? Неважно, с кем Россия сыграла вничью. Сами знаете, ситуация какая у нас», — цитирует Колыванова Vprognoze.ru.
Ранее сообщалось, что Россия может провести товарищеский матч с Саудовской Аравией в 2023 году.
В сентябре сборная России сыграла против Киргизии (2:1) в Бишкеке. В ноябре российская команда провела матч с Таджикистаном (0:0) в Душанбе, а с Узбекистаном (0:0) — в Ташкенте.
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