Мората первым в истории Испании забил на ЧМ в двух матчах подряд, выйдя на замену

Нападающий сборной Испании Альваро Мората стал первым игроком в истории Испании, который забил на ЧМ в двух матчах подряд, выйдя на замену.

Форвард 27 ноября после выхода на замену забил Германии (1:1) на 62-й минуте. В первом туре ЧМ-2022 Мората появился на поле на 57-й минуте и поразил ворота Коста-Рики (7:0).

Как сообщает Opta, 30-летний игрок первым в истории Испании забил на ЧМ в двух матчах подряд, выйдя на замену. Всего подобных случаев в истории турнира было шесть.