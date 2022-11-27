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27 ноября, 23:57

ЧМ-2022, турнирная таблица группы E: Испания лидирует, у Германии — 1 очко

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Футболисты сборной Испании.
Фото Reuters

Состоялись матчи 2-го тура чемпионата мира-2022 в группе E.

Япония уступила Коста-Рике (0:1), Испания и Германия сыграли вничью — 1:1.

Группа E

И

В

Н

П

М

О

1. Испания

2

1

1

0

8-1

4

2. Япония

2

1

0

1

2-2

3

3. Коста-Рика

2

1

0

1

1-7

3

4. Германия

2

0

1

1

2-3

1

В матчах 3-го тура 1 декабря сыграют Япония — Испания (22:00), Коста-Рика — Германия (22:00).

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Коста-Рики по футболу
Сборная Японии по футболу
2
0
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