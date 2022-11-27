ЧМ-2022, турнирная таблица группы E: Испания лидирует, у Германии — 1 очко
Состоялись матчи 2-го тура чемпионата мира-2022 в группе E.
Япония уступила Коста-Рике (0:1), Испания и Германия сыграли вничью — 1:1.
|
Группа E
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Испания
|
2
|
1
|
1
|
0
|
8-1
|
4
|
2. Япония
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-2
|
3
|
3. Коста-Рика
|
2
|
1
|
0
|
1
|
1-7
|
3
|
4. Германия
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2-3
|
1
В матчах 3-го тура 1 декабря сыграют Япония — Испания (22:00), Коста-Рика — Германия (22:00).
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