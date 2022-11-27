Германия ушла от поражения в матче с Испанией на ЧМ-2022

Сборные Испании и Германии сыграли вничью во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре. Встреча закончилась со счетом 1:1.

На 40-й минуте защитник немцев Антонио Рюдигер забил гол, но он был отменен из-за офсайда.

Во втором тайме на 62-й минуте счет открыл нападающий сборной Испании Альваро Мората.

От поражения Германию спас вышедший на замену форвард Никлас Фюллкруг, который отличился на 83-й минуте встречи.

Испания набрала 4 очка и возглавляет турнирную таблицу группу E. Далее идут команды Японии и Коста-Рики, которые набрали по 3 очка. В активе сборной Германии только 1 очко.

В третьем туре Испания сыграет против Японии, а Германия встретится с Коста-Рикой. Оба матча пройдут 1 декабря.