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Сегодня, 23:53

Германия ушла от поражения в матче с Испанией на ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Сборные Испании и Германии сыграли вничью во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре. Встреча закончилась со счетом 1:1.

На 40-й минуте защитник немцев Антонио Рюдигер забил гол, но он был отменен из-за офсайда.

Во втором тайме на 62-й минуте счет открыл нападающий сборной Испании Альваро Мората.

От поражения Германию спас вышедший на замену форвард Никлас Фюллкруг, который отличился на 83-й минуте встречи.

Испания набрала 4 очка и возглавляет турнирную таблицу группу E. Далее идут команды Японии и Коста-Рики, которые набрали по 3 очка. В активе сборной Германии только 1 очко.

В третьем туре Испания сыграет против Японии, а Германия встретится с Коста-Рикой. Оба матча пройдут 1 декабря.

Чемпионат мира. Группа E
27 нояб, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Испания
1:1
Германия
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

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