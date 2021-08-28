Доннарумма, Белотти и Кин вошли в заявку сборной Италии на отборочные матчи ЧМ-2022
Тренерский штаб сборной Италии определился с заявкой команды на матчи отборочного раунда ЧМ-2022.
Из 26 игроков, которые стали чемпионами Европы-2020, в команду вызваны 25 футболистов, кроме травмированного Леонардо Спинацоллы.
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Пьерлуиджи Голлини («Тоттенхэм»), Алекс Мерет («Наполи»), Сальваторе Сиригу («Дженоа»);
Защитники: Франческо Ачерби («Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Эмерсон («Лион»), Алессандро Флоренци («Милан»), Мануэль Лаццари («Лацио»), Джанлука Манчини («Рома»), Рафаэль Толои («Аталанта»);
Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Гаэтано Кастровилли («Фиорентина»), Брайан Кристанте («Рома»), Жоржинью («Челси»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Маттео Пессина («Аталанта»), Стефано Сенси («Интер»), Марко Верратти («ПСЖ»), Николо Дзаньоло («Рома»);
Форварды: Андреа Белотти («Торино»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Бернардески («Ювентус»), Федерико Кьеза («Ювентус»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Мойзе Кин («Эвертон»), Джакомо Распадори («Сассуоло»), Джанлука Скамакка («Сассуоло»).
Сборная Италии сыграет с Болгарией (2 сентября), Швейцарией (5 сентября) и Литвой (8 сентября).
Методология
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