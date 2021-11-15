Митрович после победы над Португалией в трусах и с флагом выбежал поблагодарить болельщиков сборной Сербии
10:29
Нападающий сборной Сербии Александр Митрович после победы над командой Португалии (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в трусах и флагом Сербии выбежал на поле поблагодарить сербских болельщиков.
На 91-й минуте встречи Митрович забил победный мяч, который вывел сербскую сборную на чемпионат мира в Катаре с первого места в группе. Португалия заняла второе место в группе и сыграет в стыковых играх за право выхода на турнир.
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