Модрич о матче с Россией: «Хорватия играла феноменально и заслуженно победила»
Модрич назвал феноменальной игру сборной Хорватии в матче с Россией
10:39
Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал победу над национальной командой России (1:0) в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
«Это был очень сложный матч, — цитирует Модрича Vecernji.hr со ссылкой на Nova TV. — Мы с самого начала задавали свой ритм. Хорватия играла феноменально и заслуженно победила. Да, нам повезло с автоголом, но мы могли бы забить больше».
По итогам отборочного турнира Хорватия заняла первое место в группе H и вышла на чемпионат мира в Катаре. Россия расположилась на второй позиции и сыграет в стыковых матчах за право выхода на турнир.
Дополнительная информация:
https://www.vecernji.hr/sport/luka-modric-zabili-smo-sretan-gol-ali-ovako-je-jos-slade-1539239
Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю