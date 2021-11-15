Модрич о матче с Россией: «Хорватия играла феноменально и заслуженно победила»

Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал победу над национальной командой России (1:0) в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Это был очень сложный матч, — цитирует Модрича Vecernji.hr со ссылкой на Nova TV. — Мы с самого начала задавали свой ритм. Хорватия играла феноменально и заслуженно победила. Да, нам повезло с автоголом, но мы могли бы забить больше».

По итогам отборочного турнира Хорватия заняла первое место в группе H и вышла на чемпионат мира в Катаре. Россия расположилась на второй позиции и сыграет в стыковых матчах за право выхода на турнир.