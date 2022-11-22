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Сегодня, 03:49

Месси: «Вероятно, это будет мой последний чемпионат мира»

Сергей Разин
корреспондент
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Лионель Месси.
Фото AFP

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от выступления на ЧМ-2022 в Катаре.

«Вероятно, это будет мой последний чемпионат мира. Я чувствую себя хорошо, я прибыл в отличной физической и личной форме. Я заботился о себе на протяжении всей своей карьеры, и на моем последнем чемпионате мира у меня есть последний шанс осуществить великую мечту. Всегда нужно пробовать, что бы это ни было, не сдерживаться и думать, что могло бы быть», — приводит слова Месси Marca.

Для Месси это пятый чемпионат мира. В 2014 году вместе с Аргентиной он стал вице-чемпионом мира, уступив в финале Германии.

Сборная Аргентины в группе C сыграет с Саудовской Аравией (22 ноября), Мексикой (26 ноября) и Польшей (30 ноября).

Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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