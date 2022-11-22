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Камавинга: «Бензема был раздосадован тем, что пропустит ЧМ-2022»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник сборной Франции Эдуардо Камавинга рассказал о состоянии форварда Карима Бензема.

«Я не видел, как он уходил с тренировки. Он пошел на анализы, но было уже поздно, и мы все легли спать. Услышали новость на следующее утро. Это больно, но наша цель не меняется. У нас очень скоро матч, и если мы не сосредоточимся на нем, нам может быть сложно.

Поздно вечером мы знали, что он не будет играть — но он не мог сказать нам это сам, потому что ушел рано утром. После этого я отправил ему сообщение. Он был раздосадован тем, что пропустит турнир», — приводит слова Камавинга L'Equipe.

У 34-летнего француза диагностирована травма четырехглавой мышцы левого бедра, которая не позволит футболисту принять участие в ЧМ-2022.

Сборная Франции в группе D сыграет против сборной Австралии (22 ноября), Дании (26 ноября) и Туниса (30 ноября).

Карим Бензема
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
Эдуардо Камавинга
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