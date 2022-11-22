Саутгейт заявил, что Магуайр получил несерьезное повреждение в матче с Ираном

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о состоянии защитника Харри Магуайра, получившего повреждение в матче первого тура ЧМ-2022 против Ирана (6:2).

Магуайр покинул поле на 70-й минуте встречи, вместо него появился Эрик Дайер.

«Харри почувствовал проблемы и подал знак скамейке прямо перед нашим пятым голом. Учитывая то, как складывался матч, не было смысла оставлять Магуайра на поле. В целом не вижу причин серьезно переживать», — приводит Sky Sports слова Саутгейта.

Сборная Англии лидирует в группе B с 3 очками. Во втором туре ЧМ-2022 команда встретится с США, матч пройдет 25 ноября и начнется в 22.00 (мск).