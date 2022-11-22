Месси догнал Роналду и Пеле. Аргентинец забил на четвертом чемпионате мира

Месси забил на четвертом чемпионате мира и догнал Роналду и Пеле

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, открыв счет в матче против Саудовской Аравии (1:2), забил седьмой гол на чемпионатах мира. Семикратный обладатель «Золотого мяча» стал пятым футболистом в истории, которому удалось отличиться на четырех мировых первенствах.

Ранее отметиться голами на четырех турнирах получилось у бразильца Пеле, немцев Уве Зеелера и Мирослава Клозе, а также у вечного конкурента Месси — португальца Криштиану Роналду, который в Катаре попробует установить рекорд всех времен.

Футболисты, забивавшие на четырех чемпионатах мира

Игрок Сборная Голы Турниры Мирослав Клозе Германия 16 2002-5, 2006-5, 2010-4, 2014-2 Пеле Бразилия 12 1958-6, 1962-1, 1966-1, 1970-4 Уве Зеелер ФРГ 9 1958-2, 1962-2, 1966-2, 1970-3 Криштиану Роналду Португалия 7 2006-1, 2010-1, 2014-1, 2018-4 Лионель Месси Аргентина 7 2006-1, 2014-4, 2018-1, 2022-1

Месси — 12-й футболист в истории, которому удалось провести 20 матчей в финальной стадии чемпионатов мира. Больше игр провели всего шесть игроков.

Рекорд принадлежит немцу Лотару Маттеусу, чей результат Лионель сможет превзойти, если дойдет с командой до финала (или матча за третье место).

А вот достижение великого Диего Марадоны Месси повторит уже во втором туре.

Лидеры по матчам на чемпионатах мира