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Сегодня, 15:14

Месси догнал Роналду и Пеле. Аргентинец забил на четвертом чемпионате мира

Месси забил на четвертом чемпионате мира и догнал Роналду и Пеле
Кирилл Бурдаков
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, открыв счет в матче против Саудовской Аравии (1:2), забил седьмой гол на чемпионатах мира. Семикратный обладатель «Золотого мяча» стал пятым футболистом в истории, которому удалось отличиться на четырех мировых первенствах.

Ранее отметиться голами на четырех турнирах получилось у бразильца Пеле, немцев Уве Зеелера и Мирослава Клозе, а также у вечного конкурента Месси — португальца Криштиану Роналду, который в Катаре попробует установить рекорд всех времен.

Футболисты, забивавшие на четырех чемпионатах мира

Игрок

Сборная

Голы

Турниры

Мирослав Клозе

Германия

16

2002-5, 2006-5, 2010-4, 2014-2

Пеле

Бразилия

12

1958-6, 1962-1, 1966-1, 1970-4

Уве Зеелер

ФРГ

9

1958-2, 1962-2, 1966-2, 1970-3

Криштиану Роналду

Португалия

7

2006-1, 2010-1, 2014-1, 2018-4

Лионель Месси

Аргентина

7

2006-1, 2014-4, 2018-1, 2022-1

Месси — 12-й футболист в истории, которому удалось провести 20 матчей в финальной стадии чемпионатов мира. Больше игр провели всего шесть игроков.

Рекорд принадлежит немцу Лотару Маттеусу, чей результат Лионель сможет превзойти, если дойдет с командой до финала (или матча за третье место).

А вот достижение великого Диего Марадоны Месси повторит уже во втором туре.

Лидеры по матчам на чемпионатах мира

Игрок

Команда

Годы

Турниры

Матчи

Лотар Маттеус

ФРГ/Германия

1982, 1986, 1990, 1994, 1998

5

25

Мирослав Клозе

Германия

2002, 2006, 2010, 2014

4

24

Паоло Мальдини

Италия

1990, 1994, 1998, 2002

4

23

Уве Зеелер

ФРГ

1958, 1962, 1966, 1970

4

21

Владислав Жмуда

Польша

1974, 1978, 1982, 1986

4

21

Диего Марадона

Аргентина

1982, 1986, 1990, 1994

4

21

Гжегож Лято

Польша

1974, 1978, 1982

3

20

Кафу

Бразилия

1994, 1998, 2002, 2006

4

20

Филипп Лам

Германия

2006, 2010, 2014

3

20

Бастиан Швайнштайгер

Германия

2006, 2010, 2014

3

20

Хавьер Маскерано

Аргентина

2006, 2010, 2014, 2018

4

20

Лионель Месси

Аргентина

2006, 2010, 2014, 2018, 2022

5

20

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Мирослав Клозе
Чемпионат мира по футболу 2022
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