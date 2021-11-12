Матыцин надеется, что настрой поможет сборной России в матче с Хорватией

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал победу сборной России над Кипром (6:0) и поделился ожиданиями от игры российской команды с Хорватией.

«6:0 — что тут можно сказать? По-моему, футболисты и тренер сказали все, теперь ждем воскресенья, потому что сборная Хорватии тоже выиграла со счетом 7:1. Будет решающий матч, от него все зависит. Настрой, который был у футболистов, у тренерского штаба, позволяет рассчитывать на успешный исход для российской команды», — цитирует ТАСС Матыцина.

Сборная России лидирует в группе H с 22 очками, Хорватия идет на второй строчке с 20 очками. В воскресенье, 14 ноября состоится матч Хорватия — Россия (начало — в 17.00 мск), для выхода на ЧМ-2022 россиянам нужно не проиграть в этой встрече.