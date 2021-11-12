Стала известна зарплата Саутгейта по новому контракту со сборной Англии
16:58
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт останется на своем посту и подпишет новый контракт. Новый договор будет рассчитан как минимум до завершения Евро-2024, утверждает Daily Mail.
При этом зарплата тренера вырастет с 3 до 5 миллионов фунтов стерлингов в год.
Стороны достигли принципиальной договоренности об условиях нового контракта. Как только Англия гарантирует себе участие в ЧМ-2022, Саутгейт подпишет все документы.
Тренер работает в сборной Англии с 30 ноября 2016 года. Под его руководством команда вышла в полуфинал ЧМ-2018, а также приняла участие в финале Евро-2020.
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