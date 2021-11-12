На 8-й минуте отборочного матча ЧМ-2022 Германия — Лихтенштейн (9:0) судья Ивана Мартинчич правильно назначила 11-метровый удар в ворота гостей и достала желтую карточку, чтобы предупредить Йенса Хофнера. От него пострадал Леон Горецка — он получил удар ногой в область шеи и какое-то время оставался на газоне. Арбитр, которая не имеет опыта судейства международных матчей (в ее активе лишь игра молодежек Латвии и Сан-Марино) и непонятно за какие заслуги получила такое назначение, долгое время ходила около немца и сфолившего Хофнера. И только спустя минуту с лишним рефери достала вместо желтой красную карточку и удалила защитника.

Момент из матча Германия — Лихтенштейн.

Почему Мартинчич изменила первоначальное решение — ей в нарушение протокола ВАР подсказал видеоарбитр Дуйе Струкан? Или же она сама по вторичным признакам определила, что фол серьезный?