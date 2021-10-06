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В «Химках» прокомментировали слухи о том, что Глушаков не сыграет за сборную России

В «Химках» рассказали о возможности Глушакова сыграть за сборную России
14:48
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Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал «СЭ» информацию о том, что полузащитник «Химок» Денис Глушаков не сможет принять участие в октябрьский матчах отборочного этапа ЧМ-2022 за сборную России.

«По Денису принимают решение врачи сборной. Мне не поступало никакой информации об осложнениях его повреждения. Надеюсь, у него получится выступить за сборную», — сказал Терюшков «СЭ».

34-летний Глушаков был заменен в перерыве матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» (0:0).

Глушаков был вызван в сборную России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в октябре: против Словакии (8 октября) и Словении (10 октября).

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Сергей Федоров все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры