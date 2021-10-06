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Каземиру не поможет сборной Бразилии в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022 из-за проблем с зубами

Каземиру пропустит октябрьские матчи сборной Бразилии в отборе ЧМ-2022 из-за проблем с зубами
10:15
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Полузащитник «Реала» Каземиру пропустит октябрьские матчи сборной Бразилии в отборе ЧМ-2022 из-за проблем с зубами, сообщает пресс-служба национальной команды.

У 29-летнего футболиста обнаружено воспаление зуба мудрости, ему рекомендовано обходиться без нагрузок в течение пяти дней. Вместо Каземиру в сборную Бразилии вызван полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луиз.

В этом месяце Бразилия проведет три матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022: против Венесуэлы (8 октября), Колумбии (11 октября) и Уругвая (15 октября). Бразильцы лидируют в турнирной таблице отбора ЧМ-2022 в Южной Америке, команда одержала 8 побед в 8 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.cbf.com.br/selecao-brasileira/noticias/selecao-masculina/douglas-luiz-esta-convocado-para-a-vaga-de-casemiro

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Иван Торопцев все материалы автора

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