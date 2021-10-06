Каземиру не поможет сборной Бразилии в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022 из-за проблем с зубами

Полузащитник «Реала» Каземиру пропустит октябрьские матчи сборной Бразилии в отборе ЧМ-2022 из-за проблем с зубами, сообщает пресс-служба национальной команды.

У 29-летнего футболиста обнаружено воспаление зуба мудрости, ему рекомендовано обходиться без нагрузок в течение пяти дней. Вместо Каземиру в сборную Бразилии вызван полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луиз.

В этом месяце Бразилия проведет три матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022: против Венесуэлы (8 октября), Колумбии (11 октября) и Уругвая (15 октября). Бразильцы лидируют в турнирной таблице отбора ЧМ-2022 в Южной Америке, команда одержала 8 побед в 8 матчах.