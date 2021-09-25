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Фетисов поддержал Путина провести еще один ЧМ по футболу: «Да хоть завтра! Мы впереди планеты всей»

18:50

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» предложение президента России Владимира Путина рассмотреть вариант проведения еще одного чемпионата мира по футболу в России.

«У нас все готово! Опыт проведения присутствует. Да хоть завтра можем проводить! Ничего не надо выдумывать, все наработано: визу не нужно получать. Мы впереди планеты всей. Добро пожаловать!», — сказал Фетисов «СЭ».

В России проходил чемпионат мира 2018 года. Совет ФИФА признал этот чемпионат лучшим в истории. Согласно финансовому отчету ФИФА за 2018 год, чемпионат стал самым прибыльным за всю историю проведения и принес организации 5,357 миллиардов долларов выручки и 3,533 миллиарда долларов чистого дохода.

Напомним, что чемпионат мира 2022 года примет Катар. Также известно, что ЧМ-2026 пройдет сразу в трех странах: Канаде, Мексике и США.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Уфа 0
Перерыв

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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