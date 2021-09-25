Фетисов поддержал Путина провести еще один ЧМ по футболу: «Да хоть завтра! Мы впереди планеты всей»
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» предложение президента России Владимира Путина рассмотреть вариант проведения еще одного чемпионата мира по футболу в России.
«У нас все готово! Опыт проведения присутствует. Да хоть завтра можем проводить! Ничего не надо выдумывать, все наработано: визу не нужно получать. Мы впереди планеты всей. Добро пожаловать!», — сказал Фетисов «СЭ».
В России проходил чемпионат мира 2018 года. Совет ФИФА признал этот чемпионат лучшим в истории. Согласно финансовому отчету ФИФА за 2018 год, чемпионат стал самым прибыльным за всю историю проведения и принес организации 5,357 миллиардов долларов выручки и 3,533 миллиарда долларов чистого дохода.
Напомним, что чемпионат мира 2022 года примет Катар. Также известно, что ЧМ-2026 пройдет сразу в трех странах: Канаде, Мексике и США.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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