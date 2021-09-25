Фетисов поддержал Путина провести еще один ЧМ по футболу: «Да хоть завтра! Мы впереди планеты всей»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» предложение президента России Владимира Путина рассмотреть вариант проведения еще одного чемпионата мира по футболу в России.

«У нас все готово! Опыт проведения присутствует. Да хоть завтра можем проводить! Ничего не надо выдумывать, все наработано: визу не нужно получать. Мы впереди планеты всей. Добро пожаловать!», — сказал Фетисов «СЭ».

В России проходил чемпионат мира 2018 года. Совет ФИФА признал этот чемпионат лучшим в истории. Согласно финансовому отчету ФИФА за 2018 год, чемпионат стал самым прибыльным за всю историю проведения и принес организации 5,357 миллиардов долларов выручки и 3,533 миллиарда долларов чистого дохода.

Напомним, что чемпионат мира 2022 года примет Катар. Также известно, что ЧМ-2026 пройдет сразу в трех странах: Канаде, Мексике и США.