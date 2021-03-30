Сборная Канады забила 11 голов Каймановым островам в отборе на ЧМ-2022, Дэйвис оформил дубль

Сборная Канады в матче отборочного турнира ЧМ-2022 обыграла Каймановы острова со счетом 11:0.

Хет-трик оформил Лукас Каваллини, дубль на счету полузащитника «Баварии» Альфонсо Дэйвиса.

После этого матча Канада с 6 очками занимает первое место группы B в отборочном турнире среди сборных Северной и Центральной Америки, имея разницу мячей 16:1.