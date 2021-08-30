Алексей Миранчук: «Жду брата в сборной России»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук выразил надежду, что его брат Антон в будущем сыграет за команду.

«Конечно, мы общаемся каждый день, — сказал Миранчук в интервью Youtube-каналу РФС. — Я очень сильно по нему скучаю. Он мой брат-близнец, конечно, мы, все обсуждаем. Сейчас он чувствует себя хорошо. Насколько я знаю, сейчас они с врачами решают, какого рода будет восстановление. Он в хорошем расположении духа.

У Антохи за всю его 25-летнюю жизнь было достаточно непростых ситуаций, из которых он выходил. Эта ситуация не исключение. Я уверен в своем брате, что все у него будет хорошо. Настрой у него отличный. Это часть футбола. Уверен, что все будет отлично. Жду его здесь, в сборной России».

Сборной России предстоят отборочные матчи ЧМ-2022 против команд Хорватии, Кипра и Мальты.