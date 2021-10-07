Нигерия уступила ЦАР в отборочном турнире ЧМ-2022
21:08
В матче африканского отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Нигерии уступила команде ЦАР (0:1).
Экваториальная Гвинея обыграла Замбию (2:0). Руанда уступила Уганде (0:1).
ЧМ-2022 Отборочный турнир. Африка
2-й раунд. Группа B
Экваториальная Гвинея — Замбия — 2:0 (1:0)
Группа С
Нигерия — ЦАР — 0:1 (0:0)
Группа E
Руанда — Уганда — 0:1 (0:1)
7 октября.
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