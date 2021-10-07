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Нигерия уступила ЦАР в отборочном турнире ЧМ-2022

21:08
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В матче африканского отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Нигерии уступила команде ЦАР (0:1).

Экваториальная Гвинея обыграла Замбию (2:0). Руанда уступила Уганде (0:1).

ЧМ-2022 Отборочный турнир. Африка

2-й раунд. Группа B

Экваториальная Гвинея — Замбия — 2:0 (1:0)

Группа С

Нигерия — ЦАР — 0:1 (0:0)

Группа E

Руанда — Уганда — 0:1 (0:1)

7 октября.

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Евгений Петров все материалы автора
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