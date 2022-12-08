Ван Гал допустил, что продолжит карьеру после ЧМ-2022

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал не исключил, что продолжит тренерскую карьеру после чемпионата мира в Катаре.

«Никогда не говори «никогда». У нас есть хороший пример: Дик Адвокат. Вы, наверное, его не знаете — он тренировал сборную Ирака, хотя он даже старше меня. На днях он устроился на другую работу. Если я получу хорошее предложение, может быть, я еще немного продолжу карьеру. Мне 71 год, но я выгляжу как бог», — приводит слова ван Гала Voetbal International.

Ранее бывший тренер «Аякса», «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» заявлял, что завершит карьеру после ЧМ-2022.

9 декабря сборная Нидерландов сыграет с Аргентиной в рамках 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.