Лунев и Мухин вызваны в сборную России на замену травмированным Джанаеву и Зобнину
Тренерский штаб сборной России принял решение вызвать в команду голкипера «Зенита» Андрея Лунева и полузащитника «Локомотива» Максима Мухина, информирует 19 марта в Twitter пресс-служба национальной команды.
В расположение сборной не приедет получивший травму полузащитник Роман Зобнин. Также из-за полученного вчера на тренировке микронадрыва приводящей мышцы мартовский сбор национальной команды пропустит вратарь Сослан Джанаев.
Россияне 24 марта на выезде сыграют с командой Мальты, 27 марта в Сочи примут сборную Словении, а 30 марта в гостях встретятся с командой Словакии. В отборочном турнире к чемпионату мира соперниками национальной команды, помимо мальтийцев, словенцев и словаков, будут сборные Хорватии и Кипра.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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