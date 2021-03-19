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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Лунев и Мухин вызваны в сборную России на замену травмированным Джанаеву и Зобнину

16:35
Андрей Лунев. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Андрей Лунев. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
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Тренерский штаб сборной России принял решение вызвать в команду голкипера «Зенита» Андрея Лунева и полузащитника «Локомотива» Максима Мухина, информирует 19 марта в Twitter пресс-служба национальной команды.

В расположение сборной не приедет получивший травму полузащитник Роман Зобнин. Также из-за полученного вчера на тренировке микронадрыва приводящей мышцы мартовский сбор национальной команды пропустит вратарь Сослан Джанаев.

Россияне 24 марта на выезде сыграют с командой Мальты, 27 марта в Сочи примут сборную Словении, а 30 марта в гостях встретятся с командой Словакии. В отборочном турнире к чемпионату мира соперниками национальной команды, помимо мальтийцев, словенцев и словаков, будут сборные Хорватии и Кипра.

Дополнительная информация:

Андрей Лунев.

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