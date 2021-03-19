Футбол
Новости Тинькофф РПЛ Результаты Лига чемпионов Чемпионат мира-2022
Молодежный Евро-21
Евро-2020
Лига Европы
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Бразилия
БЕТСИТИ Кубок России
Суперкубок УЕФА
Олимп-ФНЛ
Олимп-ПФЛ
Сборная России
Трансферы
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Другие
Кубок Либертадорес
Другие страны
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодёжная сборная России
Олимпиада
Видео
Клуб 100
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Тренер сборной Голландии рассказал, почему Промес не попал в заявку на матчи отбора ЧМ-2022

17:02
Теги:

Главный тренер сборной Голландии по футболу Франк де Бур прокомментировал отсутствие полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в заявке на матчи квалификации ЧМ-2022.

По информации Ad.nl, Промес не попал в заявку национальной команды, так как в отношении него в Голландии было возбуждено уголовное дело по подозрению в нанесении ножевых ранений.

«Он не попал в состав по спортивному принципу и только. Конкуренция на его позиции очень большая, и в настоящий момент я выбираю других. Конечно, я знаю его историю, но в Нидерландах вы невиновны, пока не будет доказано обратное. Поэтому я отношусь к нему, как и ко всем остальным», — заявил изданию де Бур.

Промес обвиняется в том, что ножом ударил в ногу одного из родственников на вечеринке. 13 декабря, 29-летний голландец был задержан. Вскоре он был отпущен на свободу, но все еще остается подозреваемым по делу о нападении. Ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

Промес в феврале перешел из «Аякса» в «Спартак». 29-летний футболист провел 4 матча за команду, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...