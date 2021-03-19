Тренер сборной Голландии рассказал, почему Промес не попал в заявку на матчи отбора ЧМ-2022

Главный тренер сборной Голландии по футболу Франк де Бур прокомментировал отсутствие полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в заявке на матчи квалификации ЧМ-2022.

По информации Ad.nl, Промес не попал в заявку национальной команды, так как в отношении него в Голландии было возбуждено уголовное дело по подозрению в нанесении ножевых ранений.

«Он не попал в состав по спортивному принципу и только. Конкуренция на его позиции очень большая, и в настоящий момент я выбираю других. Конечно, я знаю его историю, но в Нидерландах вы невиновны, пока не будет доказано обратное. Поэтому я отношусь к нему, как и ко всем остальным», — заявил изданию де Бур.

Промес обвиняется в том, что ножом ударил в ногу одного из родственников на вечеринке. 13 декабря, 29-летний голландец был задержан. Вскоре он был отпущен на свободу, но все еще остается подозреваемым по делу о нападении. Ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

Промес в феврале перешел из «Аякса» в «Спартак». 29-летний футболист провел 4 матча за команду, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.