Эмоции Лукаку после вылета сборной Бельгии с чемпионата мира
Лукаку эмоционально отреагировал на вылет сборной Бельгии с чемпионата мира
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку эмоционально отреагировал на вылет своей команды с ЧМ-2022.
Бельгийцы не смогли обыграть Хорватию (0:0) в последнем туре групповой стадии и заняли третье место в группе F.
После матча Лукаку покидал поле в слезах, его утешал тренер сборной Бельгии и бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри.
Ромелу Лукаку закрыл лицо футболкой.
Фото AFP
Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press
Ромелу Лукаку с Тьерри Анри.
Фото Global Look Press
Во время матча против Хорватии Лукаку не реализовал 4 явных голевых момента.
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