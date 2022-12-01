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Эмоции Лукаку после вылета сборной Бельгии с чемпионата мира

Лукаку эмоционально отреагировал на вылет сборной Бельгии с чемпионата мира
Иван Торопцев
Корреспондент
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Ромелу Лукаку.
Фото Reuters
Ромелу Лукаку закрыл лицо футболкой.
Фото AFP
Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press
Ромелу Лукаку с Тьерри Анри.
Фото Global Look Press
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Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку эмоционально отреагировал на вылет своей команды с ЧМ-2022.

Бельгийцы не смогли обыграть Хорватию (0:0) в последнем туре групповой стадии и заняли третье место в группе F.

После матча Лукаку покидал поле в слезах, его утешал тренер сборной Бельгии и бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри.

Ромелу Лукаку закрыл лицо футболкой. Фото AFP
Ромелу Лукаку закрыл лицо футболкой.
Фото AFP
Ромелу Лукаку. Фото Global Look Press
Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press
Ромелу Лукаку с Тьерри Анри. Фото Global Look Press
Ромелу Лукаку с Тьерри Анри.
Фото Global Look Press

Во время матча против Хорватии Лукаку не реализовал 4 явных голевых момента.

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ЧМ&nbsp;2022: 1&nbsp;декабря. ЧМ 2022: Бельгия не забила Хорватии и осталась без плей-офф, сборная Марокко — первая в группе. Онлайн-трансляция 1 декабря

Ромелу Лукаку
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бельгии по футболу
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