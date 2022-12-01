Эмоции Лукаку после вылета сборной Бельгии с чемпионата мира

Лукаку эмоционально отреагировал на вылет сборной Бельгии с чемпионата мира

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку эмоционально отреагировал на вылет своей команды с ЧМ-2022.

Бельгийцы не смогли обыграть Хорватию (0:0) в последнем туре групповой стадии и заняли третье место в группе F.

После матча Лукаку покидал поле в слезах, его утешал тренер сборной Бельгии и бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри.

Ромелу Лукаку закрыл лицо футболкой. Фото AFP

Ромелу Лукаку. Фото Global Look Press

Ромелу Лукаку с Тьерри Анри. Фото Global Look Press

Во время матча против Хорватии Лукаку не реализовал 4 явных голевых момента.

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