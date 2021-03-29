Роналду сохранит капитанскую повязку в сборной Португалии

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду останется капитаном, сообщил главный тренер команды Фернанду Сантуш.

«Да, он сохранит повязку, — цитирует специалиста Publico 29 марта. — Все знают, что Роналду — это образец для нации, и вы (журналисты — Прим. «СЭ») не раз писали об этом. Если бы Криштиану оскорбил тренера сборной, его коллег или федерацию, тогда об этом можно было бы подумать. Но ничего этого не произошло.

Это был момент большого разочарования. Это могло случиться с кем угодно. О статусе капитана речи не идет. Криштиану — пример в том, как он работает, тренируется и ведет себя. Он пример для всех как на поле, так в и жизни».

Гол Роналду в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Сербии (2:2) не был засчитан, хотя игрок пытался доказать, что мяч пересек линию ворот. После этого футболист бросил на газон капитанскую повязку. На матчах отборочного турнира ЧМ-2022 не работают ВАР и система автоматической фиксации взятия ворот, поэтому судьи не могли исправить ошибку.