Ловрен: «Думаю, чемпионат мира в Катаре — последний для меня»
Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен заявил, что ЧМ-2022 в Катаре с большой долей вероятности станет для него последним в карьере.
Сегодня, 17 декабря хорваты победили Марокко (2:1) в матче за третье место. Ловрен остался в запасе и не появился на поле.
— Опечалены ли вы тем, что сегодня не удалось сыграть?
— У меня была небольшая травма. Был риск. Но те, кто сегодня играли, были превосходны.
— Топ-3 защитников мира на сегодняшний момент?
— Даже не знаю.
— Следующий шаг — золотая медаль?
— Возможно, не в мое время. Наверное, для меня это последний чемпионат мира.
— «Ласт дэнс»?
— Для меня это был «ласт дэнс».
— Вы больше не будете играть за сборную Хорватии?
— Я не сказал, что не буду, но, возможно, больше не буду играть на чемпионатах мира.
— Что можете сказать об игре?
— Сложно. Марокко — очень хорошая команда. Они показали, что могут гордиться собой. Фантастический турнир. Но сегодня вы могли увидеть, марокканцы в какие-то моменты уже были уставшими.
ЧМ-2026 пройдет с 8 июня по 3 июля в США, Канаде и Мексике. К этому моменту Ловрену будет 37 лет.