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Хорваты — снова на пьедестале. Но и для Марокко этот ЧМ — героический

Гоша Чернов
Корреспондент
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Сборная Хорватии — бронзовый призер ЧМ-2022.
Фото AFP
В матче за третье место «Шашечные» обыграли арабскую команду.
Чемпионат мира. Матч за 3-е место
17 дек, 18:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Хорватия
2:1
Марокко

Матчи за третье место не похожи ни на что. С одной стороны, это битва за престиж — любой обладатель бронзы годы спустя будет с гордостью разглядывать медаль, а заодно получит красивую строчку в «Википедии». С другой стороны, после болезненного поражения в полуфинале футболистам меньше всего хочется снова выходить на поле — многие игроки предпочли бы скрыться где-нибудь в лесах и переварить там крушение надежд.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

Многие большие тренеры публично критиковали матчи за бронзу: Луи ван Гал, Жозе Моуринью и даже Валид Реграги. Главный тренер сборной Марокко после поражения в полуфинале от Франции и вовсе признался, что настраивать команду будет тяжело. Хотя отметил, что его команда готова сражаться за бронзу.

ЧМ-2022, матч за&nbsp;3-е место: Хорватия&nbsp;&mdash; Марокко. Хорватия обыграла Марокко и взяла бронзу ЧМ-2022. Онлайн-трансляция матча за 3-е место

У хорватов ситуация была иной. Для команды Златко Далича бронза — это шаг назад по сравнению с предыдущим чемпионатом мира. Но у «Шашечных» существует традиция: всякий раз, когда они выходят из группы, непременно попадают на пьедестал. В 1998-м завоевали бронзу, в 2018-м — серебро.

Далич на предматчевой пресс-конференции пообещал значительно обновить состав — и не обманул. В запасе остались Ловрен, Брозович, Юранович, Соса и Пашалич, а место номинального левого защитника неожиданно занял Перишич. Из-за этого переформатировалась и схема — при владении мячом она напоминала 4-2-4, хотя такую тактику никто не использует уже лет 40.

Проще говоря, Хорватия впервые на чемпионате мира собралась действовать в атаку. Видимо, Далич на установке говорил команде сыграть в свое удовольствие и не думать о результате. Как итог, уже на 3-й минуте европейцы чуть не вынудили вратаря марокканцев Буну забить в свои ворота, а на 7-й — оформили красивый гол. 20-летний Йошко Гвардиол стал самым молодым хорватом, забившим мяч на чемпионатах мира.

Однако всего через пару минут марокканцы сравняли счет — им тоже помог штрафной на фланге, а гол тоже забил центральный защитник Дари. А следом Хорватия упустила отличный момент: Оршич не попал в ворота.

«Шашечные» могли бы выбрать тактику Франции, которая в матче с Марокко отказалась от владения мячом и победила. Но хорваты прекрасно чувствовали себя в гиператакующей схеме и не собирались отдавать инициативу. А марокканцам было тяжело обороняться без основной пары защитников Саисс — Агерд, которые пропускали встречу из-за травм. Их отсутствие явно влияло на качество обороны арабской сборной — игроки часто теряли позиции и допускали ошибки в простейших ситуациях. Сразу стало понятно, благодаря кому марокканцы до полуфинала пропустили лишь один мяч.

Буну тоже старался. Вратарь сборной Марокко — один из безусловных героев чемпионата мира и в матче за бронзу был все так же хорош. На 24-й минуте вратарь «Севильи» отразил тяжелый удар Модрича.

Марокканцам, впрочем, хватало моментов и в контратаках. У одного Эн-Несири в первом тайме было два неплохих момента, но в первом случае он не смог поймать мяч после прострела Хакими, а в другом — не смог замкнуть подачу Зиеша с углового. А вот хорватам все удалось: прямо перед перерывом Оршич идеально пробил в дальний угол, и мяч от штанги отправился в ворота. Буну ничего сделать с этим ударом не смог.

В перерыве марокканцы сделали две замены, но структура игры сильно не изменилась. Как и во встрече с Францией, они хорошо начали второй тайм и могли пару раз забить. Но команда Далича чуть опустила линию обороны и отбивалась от атак.

Хорватия во втором тайме выглядела хуже. Главный момент у ворот Буну произошел, когда защитник Гвардиол прорвался в чужую штрафную и был сбит. Но катарский судья, кажется, допустивший массу ошибок в этой встрече, здесь не назначил пенальти. А следом хорваты чуть не пропустили. Если бы Марокко забило, то наверняка разгорелся бы скандал.

В конце матча африканцы прижали европейцев к своим воротам. Снова на острие был Эн-Несири, который за 90 минут упустил три или четыре момента. Показательно, что именно его неточный удар головой из убойной позиции увенчал этот матч.

Марокканцы уступили и остались без медалей, но этот чемпионат мира все равно войдет в историю не только африканской страны, но и всего континента. А Хорватия заслуженно выигрывает бронзу и подтверждает статистику: в третий раз она выходит из группы на чемпионате мира — и в третий раз оказывается в призах.

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Методология

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Марокко 1
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