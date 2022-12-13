Маттеус: «Месси самый совершенный футболист нашего времени с выдающейся карьерой»

Маттеус высказался о шансах Месси побить его рекорд по матчам на ЧМ

Бывший капитан сборной Германии Лотар Маттеус высказался о шансах форварда Аргентины Лионеля Месси побить его рекорд по матчам на ЧМ.

На данный момент у аргентинца 24 игры, у Маттеуса — 25. На ЧМ-2022 в Катаре Месси может сыграть за сборную еще в двух матчах — в полуфинале с Хорватией и в игре за третье место, либо в финале.

«Я рад за Месси. Он великий спортсмен с выдающейся карьерой. Он самый совершенный футболист нашего времени», — приводит слова Маттеуса Sky Sports.

13 декабря Аргентина встретится с Хорватией в полуфинале ЧМ-2022. Начало матча — в 22.00 мск.