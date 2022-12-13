Креспо считает, что футбол в долгу перед Лионелем Месси

Аргентинский тренер Эрнан Креспо считает, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси как никто другой заслуживает выиграть ЧМ-2022.

«Я думаю, что он заслуживает всех трофеев в футболе, потому что он из тех игроков, кто с огромным уважением относится ко всему в игре: к соперникам, правилам, болельщикам, клубу или стране, которые представляет. Я не знаю, что произойдет на этом чемпионате мира, но думаю, что футбол в долгу перед ним; он заслуживает выиграть чемпионата мира», — сказал Креспо.

На чемпионате мира-2022 Месси провел пять матчей за национальную команду своей страны, в которых забил четыре гола.

Аргентина сыграет с Хорватией в рамках полуфинала мирового первенства сегодня, 13 декабря. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.